Пушков считает, что США намерены надолго задержаться в Сирии

Российский политик Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о трех условиях вывода войск США из Сирии. По мнению сенатора, названные Мэттисом условия - предлоги для сохранения длительного военного присутствия США в САР. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал 3 условия вывода войск США из Сирии

Дональд Трамп ранее заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно. Мэттис назвал три условия, при выполнении которых США начнут выводить войска из Сирии. Одно из условий - разгром "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России), еще - проведение тренинга для местных сил и оживление женевского процесса.

"Условия вывода войск США из Сирии, названные главой Минобороны Мэттисом,- не что иное, как предлоги для сохранения длительного военного присутствия США. На это указывает и озвученная им задача «подготовки местных вооруженных сил», т.е. вооруженных боевиков, воюющих с армией Сирии", - считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.