Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал 3 условия вывода войск США из Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал три условия, при выполнении которых США начнут выводить войска из Сирии. Одно из условий - разгром "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России). Минобороны РФ: США наращивают военную группировку у берегов Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно. "Во-первых, мы должны разгромить «Исламское государство». Президент ясно дал понять, что ИГ должно быть уничтожено", — цитирует министра обороны США RT.

По словам Мэттиса, два других условия заключаются в проведении тренинга для местных сил и оживлении женевского процесса. "Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы сможем снижать число наших военных", — пояснил американский генерал.