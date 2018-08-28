Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал 3 условия вывода войск США из Сирии
28 августа 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал три условия, при выполнении которых США начнут выводить войска из Сирии. Одно из условий - разгром "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещенная в России).
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что США не собираются оставаться в Сирии бесконечно. "Во-первых, мы должны разгромить «Исламское государство». Президент ясно дал понять, что ИГ должно быть уничтожено", — цитирует министра обороны США RT.
По словам Мэттиса, два других условия заключаются в проведении тренинга для местных сил и оживлении женевского процесса. "Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы сможем снижать число наших военных", — пояснил американский генерал.
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