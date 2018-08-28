Пушков высказался о Порошенко, объявившем начало разрыва договора о дружбе с РФ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментирлвал заявление украинского президента Петра Порошенко, объявившего о начале разрыва договора о дружбе с Российской Федерацией. Порошенко сообщил о начале процедуры разрыва соглашения о дружбе Украины с РФ

Российский политик отметил, что Порошенко продолжает свою миссию разрушителя. По словам Пушкова, Киев действует себе в ущерб, а России в случае разрыва договора освобождается от всех обязательств.

"Порошенко продолжает свою миссию разрушителя: он объявил о начале разрыва договора 1997 г. о дружбе с Россией. Киев вновь действует себе в ущерб: в договоре признаются территориальная целостность и границы Украины. В случае его разрыва Россия освобождается от всех обязательств", - написал сенатор в Тwitter.