Дмитрий Медведев провел важную встречу с Глебом Никитиным
28 августа 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 28 августа, провел встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Новостной сюжет показал телеканал "Россия-24". Медведев принимал Никитина в своем рабочем кабинете. Врио главы региона отчитался о подготовке области к новому учебному году.
Дмитрий Медведев не появлялся перед общественностью и на экранах телевидения две недели. 23 августа пресс-служба правительства сообщила, что Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы. Фотографию со встречи опубликовало и РИА "Новости".
Сегодня же на сайте правительства опубликованы указы главы правительства о назначении двух заместителей министра просвещения. Замами Ольги Васильевой назначены Ирина Потехина и Татьяна Синюгина.
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