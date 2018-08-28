Дмитрий Медведев провел важную встречу с Глебом Никитиным

Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник, 28 августа, провел встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Новостной сюжет показал телеканал "Россия-24". Медведев принимал Никитина в своем рабочем кабинете. Врио главы региона отчитался о подготовке области к новому учебному году.

Дмитрий Медведев не появлялся перед общественностью и на экранах телевидения две недели. 23 августа пресс-служба правительства сообщила, что Медведев не проводит публичных мероприятий из-за спортивной травмы. Фотографию со встречи опубликовало и РИА "Новости".

Сегодня же на сайте правительства опубликованы указы главы правительства о назначении двух заместителей министра просвещения. Замами Ольги Васильевой назначены Ирина Потехина и Татьяна Синюгина.