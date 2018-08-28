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Украинская армия демонстративно обстреливает ДНР в присутствии западных СМИ
28 августа 2018, 17:35 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Обстрелы Донецкой народной республики осуществляются, чтобы спровоцировать нарушение режима перемирия, который сейчас действует на Донбассе. Происходит это в присутствии журналистов. Они снимают происходящее на камеру.
«Особенно активно ситуация обостряется, когда на позиции ВСУ приезжают представители западных СМИ. Тем самым они хотят показать, как они доблестно защищают покой граждан Украины», — пояснил корреспонденту АН офицер.
Провокации эти бывают безрезультатными. На огонь армия ДНР не отвечает, реагирует только на открытые атаки и штурмы позиций армии Донецкой народной республики.
«Открывать огонь можно только с личного разрешения командира, либо при возникновении опасной ситуации. А так личный состав укрывается. На постах остаются только наблюдатели, которые контролируют ситуацию, чтобы враг не мог под прикрытием огня подойти к нашим позициям и попытаться их захватить», — пояснил Беркут корреспонденту АН.
В настоящий момент готовится репортаж о подразделении добровольца-россиянина Беркута, который больше четырех лет назад приехал на Донбасс, и теперь решил навсегда поменять Москву на Донецк.
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