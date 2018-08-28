Госдеп США «прогнул» МИД России?

Как стало известно «Аргументам недели», намеченный на 4 сентября саммит «Московского формата по Афганистану», на который впервые были приглашены представители запрещенного в РФ движения «Талибан», не состоится.

28 августа как гром среди безоблачного неба прозвучало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, что «Московский формат» переносится на неопределенное время после его телефонных консультаций с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Мол, Гани надо дополнительно подготовиться к столь ответственному визиту.

«Между тем, еще во время подготовки встречи в Москве, узнав, что приглашение приняли представители «Талибан», официальный Кабул в резкой форме отказался от участия. Как и Вашингтон. Зато должны были приехать представители Индии, Китая, Ирана, Пакистана и стран Средней Азии. И приехать именно для общения с высокопоставленными талибами. Такие переговоры могли бы стать прорывными. Теперь, даже если Гани пришлет своего представителя, а его оппонентов, естественно не будет, не будет, то это просто заурядный саммит без каких-либо серьезных решений. На Востоке приглашать, а затем отказываться от приглашения как минимум харам, стыдно», - говорит дипломатический источник, причастный к подготовке «Московского формата».

По его словам, «самым агрессивным противником встречи представителей «Талибан» в Москве был именно Госдеп США. И они своего добились. Уж не знаю какими способами, но добились. А мы показали себя слабыми».

Между тем, по данным «АН», четыре высших представителя «Талибан» должны были прилететь в Москву под личные гарантии спецпредставителя президента по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова. Инициатива Кабулова была одобрена на самом верху и пока неясно, кто посмел сорвать встречу, которую спецпредставитель Владимира Путина так долго и тщательно готовил.