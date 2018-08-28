//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Адвокат Петросяна раскрыл замысел Степаненко, отказавшейся разводиться
- София Ротару выписалась из больницы в Уфе
- "Губастая дура из ПТУ", Лимонов вновь "прошелся" по Собчак
- Красота мамы Риты Дакоты сразила пользователей соцсети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Госдеп США «прогнул» МИД России?
28 августа 2018, 16:57 [«Аргументы Недели», Александр Григорьев ]
Как стало известно «Аргументам недели», намеченный на 4 сентября саммит «Московского формата по Афганистану», на который впервые были приглашены представители запрещенного в РФ движения «Талибан», не состоится.
28 августа как гром среди безоблачного неба прозвучало заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, что «Московский формат» переносится на неопределенное время после его телефонных консультаций с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Мол, Гани надо дополнительно подготовиться к столь ответственному визиту.
«Между тем, еще во время подготовки встречи в Москве, узнав, что приглашение приняли представители «Талибан», официальный Кабул в резкой форме отказался от участия. Как и Вашингтон. Зато должны были приехать представители Индии, Китая, Ирана, Пакистана и стран Средней Азии. И приехать именно для общения с высокопоставленными талибами. Такие переговоры могли бы стать прорывными. Теперь, даже если Гани пришлет своего представителя, а его оппонентов, естественно не будет, не будет, то это просто заурядный саммит без каких-либо серьезных решений. На Востоке приглашать, а затем отказываться от приглашения как минимум харам, стыдно», - говорит дипломатический источник, причастный к подготовке «Московского формата».
По его словам, «самым агрессивным противником встречи представителей «Талибан» в Москве был именно Госдеп США. И они своего добились. Уж не знаю какими способами, но добились. А мы показали себя слабыми».
Между тем, по данным «АН», четыре высших представителя «Талибан» должны были прилететь в Москву под личные гарантии спецпредставителя президента по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова. Инициатива Кабулова была одобрена на самом верху и пока неясно, кто посмел сорвать встречу, которую спецпредставитель Владимира Путина так долго и тщательно готовил.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Наука
Путин убежден, что Россия может совершить технологический прорыв
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Шойгу: в Сирию скоро могут вернуться около миллиона беженцев
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Адвокат Петросяна высказался о предполагаемой беременности его помощницы
//В мире
Эксперт назвал последствия разрыва Украиной соглашения о дружбе с Россией
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
В Киеве объяснили бессмысленность военного нападения на республики Донбасса
//В мире
СМИ опубликовали характеристики украинской крылатой ракеты "Нептун"
//Общество
Песков не знает, какого производителя и бренда носит куртку Путин
//Новости Redtram
//Спорт
Пловчиха Юлия Ефимова назвала отличия между тренировками в России и США
//В мире
//Общество
МВД призывает увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте в 20 раз
//Политика
//Общество
//Общество
Пророчество русского монаха XVII века о «появлении Нибиру» опубликовали в сети
//В мире
В Германии появилась золотая статуя президента Турции Эрдогана
//Наука
Ученые тщательно обследовали пещеру, найденную у трассы "Таврида" в Крыму
//live
«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»
Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына
//В мире
Выложено видео атаки ВСУ против ополченцев «в честь Дня независимости Украины»
//Общество
Возле Тихой бухты в Коктебеле жители нашли фундаменты стен средних веков