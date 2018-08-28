Порошенко сообщил о начале процедуры разрыва соглашения о дружбе Украины с РФ

Украинский президент Петр Порошенко 28 августа объявил о начале процесса разрыва соглашения о дружбе с Украины с Россиией. Сейчас проходит встреча Порошенко с украинскими дипломатами. Украина до октября должна решить, будет ли продлен договор о дружбе с РФ

Он заявил им, что Киев подошел к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, - сообщает РИА Новости.

По словам Порошенко, в ближайшее время он ждет от МИД необходимый пакет документов для начала реализации процесса разрыва договора. Выступление Порошенко транслируют украинские телеканалы.

Минувшей весной замглавы Украины Елена Зеркаль и советник министра иностранных дел страны Тарас Качка заявляли, что до октября 2018 года Киеы должен решить, продлевать ли договор о дружбе с Россией.