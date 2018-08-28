//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Адвокат Петросяна раскрыл замысел Степаненко, отказавшейся разводиться
- София Ротару выписалась из больницы в Уфе
- "Губастая дура из ПТУ", Лимонов вновь "прошелся" по Собчак
- Красота мамы Риты Дакоты сразила пользователей соцсети
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
СМИ опубликовали характеристики украинской крылатой ракеты "Нептун"
28 августа 2018, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]
Украинская "супермощная" крылатая ракета "Нептун", разработанная совместно КБ "Луч" с компанией "Мотор Сич", предназначена для поражения боевых кораблей и транспортных судов в ударных группах.
О характеристках украинской крылатой ракеты написали местные СМИ. Издание "Обозреватель" пишет о превосходстве этой ракеты над многими российскими аналогами по ряду показателей. В статье говорится: "Высота полета ракеты, отмечает издание, составит 10-30 метров, на конечном участке — четыре-пять метров". Отмечается, возможно, что характеристики "Нептуна" будут схожи с российской Х-35". В той же статье написано, что точных характеристик "Нептуна" еще нет.
Боевая часть ракеты будет осколочно-фугасной, разрабатываются три возможные модификации комплекса: корабельного, наземного и воздушного базирования. Один из украинскиъ экспертов считает, что если сильно постараться, то ракета до Москвы достанет.
"Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км, по береговой стационарной цели — большую дальность", - указано в статье.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Наука
Путин убежден, что Россия может совершить технологический прорыв
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Шойгу: в Сирию скоро могут вернуться около миллиона беженцев
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Адвокат Петросяна высказался о предполагаемой беременности его помощницы
//В мире
Эксперт назвал последствия разрыва Украиной соглашения о дружбе с Россией
//Новости партнеров
//Политика
//Общество
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
В Киеве объяснили бессмысленность военного нападения на республики Донбасса
//В мире
СМИ опубликовали характеристики украинской крылатой ракеты "Нептун"
//Общество
Песков не знает, какого производителя и бренда носит куртку Путин
//Новости Redtram
//Спорт
Пловчиха Юлия Ефимова назвала отличия между тренировками в России и США
//В мире
//Общество
МВД призывает увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте в 20 раз
//Политика
//Общество
//Общество
Пророчество русского монаха XVII века о «появлении Нибиру» опубликовали в сети
//В мире
В Германии появилась золотая статуя президента Турции Эрдогана
//Наука
Ученые тщательно обследовали пещеру, найденную у трассы "Таврида" в Крыму
//live
«Не надо забывать, что Россия - федеративное и многонациональное устройство!»
Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына
//В мире
Выложено видео атаки ВСУ против ополченцев «в честь Дня независимости Украины»
//Общество
Возле Тихой бухты в Коктебеле жители нашли фундаменты стен средних веков