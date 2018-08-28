Украинская "супермощная" крылатая ракета "Нептун", разработанная совместно КБ "Луч" с компанией "Мотор Сич", предназначена для поражения боевых кораблей и транспортных судов в ударных группах. Журналист рассказал об имеющейся у РФ возможности остановить войну в Донбассе

О характеристках украинской крылатой ракеты написали местные СМИ. Издание "Обозреватель" пишет о превосходстве этой ракеты над многими российскими аналогами по ряду показателей. В статье говорится: "Высота полета ракеты, отмечает издание, составит 10-30 метров, на конечном участке — четыре-пять метров". Отмечается, возможно, что характеристики "Нептуна" будут схожи с российской Х-35". В той же статье написано, что точных характеристик "Нептуна" еще нет.

Боевая часть ракеты будет осколочно-фугасной, разрабатываются три возможные модификации комплекса: корабельного, наземного и воздушного базирования. Один из украинскиъ экспертов считает, что если сильно постараться, то ракета до Москвы достанет.

"Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км, по береговой стационарной цели — большую дальность", - указано в статье.