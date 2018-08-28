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В Киеве объяснили бессмысленность военного нападения на республики Донбасса
28 августа 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]
Киеву не стоит проводить наступательную операцию против Донецкой и Луганской народных республик. С таким заявлением выступил Александр Левченко, занимающий пост советника главы украинского министерства по делам беженцев.
Левченко отметил, что на данный момент Украина не контролирует около 400 километров границы с Россией. В случае обострения ситуации в зоне конфликта на помощь ополченцам может прийти армия РФ, которая «переломит ход военного процесса», процитировало советника министра информационное агентство «Новороссия».
Представитель ведомства добавил, что Киеву нужно следовать путем мирной реинтеграции Донбасса. В настоящее время рассматривается вопрос о подключении к этому процессу международной миссии, заявил Александр Левченко.
Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось видео атаки украинской армии против ополченцев самопровозглашенной ДНР в районе поселка Ленинское.
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