Индия запустит 19 космических аппаратов в течение полугода

Организация космических исследований Индии планирует в ближайшие шесть месяцев произвести девятнадцать космических запусков. Что означает осуществление порядка трех миссий ежемесячно.

Об этом заявил глава организации Кайласавадиву Сиван на недавней конференции в Нью-Дели, сообщает РИА Новости. Первый запуск запланирован на сентябрь.

Речь идет о выведении на околоземную орбиту спутников при помощи ракеты-носителя. Всего будет выведено около 50 спутников, в том числе иностранных государств.