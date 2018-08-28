СМИ обозначили возможный срок полного исчезновения населения современной Украины

Население Украины может полностью исчезнуть через двести лет. Такой прогноз содержится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что после распада Советского Союза количество людей, живущих в республике, планомерно снижается. На момент обретения Украиной независимости данный показатель составлял около 52 млн человек. К 2010 году население сократилось до 49 млн, за последующие десять лет страна потеряла еще 3 млн.

Согласно сведениям, собранным специалистами в области демографии, в настоящее время на Украине проживают порядка 42 млн человек. При этом перспектив изменения ситуации не наблюдается, говорится в процитированном материале. Ученые рассчитали, что при сохранении нынешних тенденций украинцы полностью вымрут через 200 лет.

Ранее во вторник сообщалось, что из состава соседней страны в ближайшем будущем может выйти еще один регион.