СМИ обозначили возможный срок полного исчезновения населения современной Украины
28 августа 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]
Население Украины может полностью исчезнуть через двести лет. Такой прогноз содержится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.
Сайт «Русская весна» пишет, что после распада Советского Союза количество людей, живущих в республике, планомерно снижается. На момент обретения Украиной независимости данный показатель составлял около 52 млн человек. К 2010 году население сократилось до 49 млн, за последующие десять лет страна потеряла еще 3 млн.
Согласно сведениям, собранным специалистами в области демографии, в настоящее время на Украине проживают порядка 42 млн человек. При этом перспектив изменения ситуации не наблюдается, говорится в процитированном материале. Ученые рассчитали, что при сохранении нынешних тенденций украинцы полностью вымрут через 200 лет.
Ранее во вторник сообщалось, что из состава соседней страны в ближайшем будущем может выйти еще один регион.
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