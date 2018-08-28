Нацбанк Украины рассчитывает на получение осенью транша МВФ в размере $2 млрд

Глава Национального банка Украины Олег Чурий во вторник, 28 августа, заявил, что уже грядущей осенью страна может получить транш в размере 2 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.

Чурий отметил, что шансы на пересмотр программы сотрудничества в положительную сторону являются довольно высокими, передает сегодня RT . Украина убеждена, что ей удастся достичь соглашения с МВФ и получить вышеуказанный транш до конца осени.

По мнению главы НБУ, после этого у Киева возникнет возможность наладить сотрудничество с другими финансовыми организациями и получить в качестве помощи еще 1,5 миллиарда долларов.