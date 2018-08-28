Мирный житель‍ погиб в Докучаевске под обстрелом ВСУ

Сегодня утром был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ с применением ПТУР по направлению Новотроицкое - Докучаевск. Прямым попаданием противотанковой управляемой ракеты был уничтожен грузовик БелАЗ.

Отмечается, что грузовик находился на территории известнякового террикона. Работники компании «Витязь», которой и принадлежал автомобиль, вывозили отсев известняка.

"Управляемая ракета была прицельно выпущена по грузовому автомобилю "БелАЗ". Водитель погиб на месте", - заявил представитель ДНР в СЦКК, передает РИА Новости.