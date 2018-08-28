Рябков: позиция США в отношении Ирана является шантажом
28 августа 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал важное заявление. По словам российского дипломата, действия руководства США по отношению к Ирану являются настоящим шантажом.
Рябков подчеркнул, что некоторые европейские компании, среди которых есть довольно крупные, в последнее время категорически отказались сотрудничать с Тегераном из-за политического и экономического давления Соединенных Штатов, передает РИА "Новости".
В рамках выступления на встрече международной научно-образовательной программы Школа БРИКС в фонде Горчакова замглавы МИД РФ отметил, что компании хотят быть в полной безопасности и опасаются последствий.
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