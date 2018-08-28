Выложено видео атаки ВСУ против ополченцев «в честь Дня независимости Украины»

Пресс-служба армии самопровозглашенной ДНР опубликовала видео, на котором запечатлен обстрел позиций ополченцев, расположенных в районе поселка Ленинское. Ролик доступен для просмотра в интернете.

Киевские силовики атаковали защитников Донбасса, использовав крупнокалиберные пулеметы и противотанковые ружья. Один из бойцов ополчения, снятый авторами репортажа, предположил, что противник решил открыть огонь в честь Дня независимости Украины. Этот праздник отмечался в минувшую пятницу.

Другой военнослужащий ДНР, с позывным «Белый», пояснил, что подобные инциденты происходят возле Ленинского постоянно. По словам собеседника корреспондентов, ВСУ стреляют тогда, «когда им вздумается», игнорируя минские соглашения.

Ранее во вторник сообщалось, что российский журналист Александр Сладков рассказал об имеющейся у Москвы возможности остановить войну в Донбассе.