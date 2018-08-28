"Нападение" кота на тюленя рассмешило пользователей соцсетей

Кошки довольно часто становятся героями самых забавных роликов в интернете. И в этот раз видеозапись, на которой кот "нападает" на тюленя, рассмешила пользователей социальных сетей во всем мире.

На видео можно увидеть, как кот подошел к тюленю и несильно ударил его лапой по морде. Представитель отряда ластоногих был шокирован подобным поведением и опешил, а его оппонент в этот момент нанес ему второй удар.

Смешнее всего в данном ролике способ, которым тюлень решил скрыться от обидчика. Он вытянулся в струнку и покатился по направлению к водоему. Когда он понял, что кот потерял интерес к их конфликту и заинтересовался происходящим вокруг, "пострадавший" нырнул в воду.