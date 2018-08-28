Шойгу: в Сирию скоро могут вернуться около миллиона беженцев

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 28 августа, в ходе беседы с журналистами заявил, что около одного миллиона беженцев смогут в скором времени вернуться в Сирию.

По словам главы ведомства, это станет возможным благодаря серьезной работе по восстановлению домов и инфраструктуры, которая была проведена в САР, передает РИА "Новости".

Шойгу отметил, что в настоящий момент только в Ливане и Иордании находятся полтора миллиона сирийских беженцев. Министр обороны РФ вновь призвал мировое сообщество принять участие в восстановлении страны, пострадавшей от деятельности боевиков.