В Индонезии вновь произошло мощное землетрясение

Утром во вторник стало известно, что на индонезийской части острова Тимор произошло мощное землетрясение. Об этом 28 августа сообщили сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда подземных толчков достигала 6,2 балла по шкале Рихтера. Землетрясение было зафиксировано в 10.08 по московскому времени в 96 километрах от города Купанг, передает РИА "Новости".

Известно, что очаг подземных толчков залегал на глубине не менее 10 километров. К настоящему моменту информации о жертвах, пострадавших или разрушениях в ходе случившегося не поступало. Сообщения об угрозе цунами на острове также пока не распространялись.