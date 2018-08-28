Журналист рассказал об имеющейся у РФ возможности остановить войну в Донбассе

Российская Федерация может остановить вооруженный конфликт на востоке Украины, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказал отечественный журналист Александр Сладков.

Представитель СМИ полагает, что Москва должна прибегнуть к средству, которое позволило защитить Абхазию и Южную Осетию от посягательств Грузии. После состоявшегося десять лет назад признания властями РФ этих республик на их территорию пришел мир, процитировало Сладкова информационное агентство «Новороссия».

В Донбассе с весны 2014 года продолжаются боевые действия между сторонниками независимости региона и подчиняющимися Киеву силовиками. Ранее во вторник сообщалось, что в ДНР назвали возможную причину противостояния, вспыхнувшего в зоне конфликта между украинской регулярной армией и националистическими батальонами.