К расследованию дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери привлечены офицеры с "особыми навыками". Такое решение принял Скотленд-ярд.

Согласно последней информации, у двоих новых участников расследования имеется уникальный талант – феноменальное запоминание лиц, передает портал Газета.Ru.

Уточняется, что офицеры способны оставлять в памяти внешность людей, невзирая на то, видели ли они их вживую или на фотографии. Предполагается, что это умение позволит ускорить процесс расследования дела об отравлении Скрипалей и установить личности нападавших.