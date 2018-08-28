Опубликовано прощальное послание сенатора Маккейна

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся в субботу, сделал последнее обращение к гражданам США, в котором, предположительно, раскритиковал Дональда Трампа. Трамп запретил восхвалять Маккейна за его героизм во время Вьетнамской войны

Представитель Маккейна зачитал обращение в эфире телеканала NBC. В тексте не упоминается имя Дональда Трампа, но содержится критика, намекающая на действия нынешнего президента США.

Ныне покойный сенатор в своем обращении упомянул о стене на границе, которую связывают с именем американского президента. По его словам, не следует путать патриотизм с фракционной враждой.

«Мы ослабляем наше величие, когда прячемся за стенами, вместо того, чтобы обрушивать их», - отмечается в послании.

Сенатор считал, что напряженные и порой резкие дебаты в США только укрепят общество, если каждый будет исходить из того, что его оппонент любит свою страну.

«Я жил и умер гордым американцем», - написал Маккейн. Последние слова NBC также охарактеризовала как «удар в сторону Трампа».