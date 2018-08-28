Трамп распорядился не поднимать флаг над Белым домом до похорон Маккейна

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение не поднимать флаг над Белым домом до похорон сенатора Джона Маккейна. Политик ушел из жизни в минувшую субботу, не дожив четыре дня до своего 82-летия.

Трамп подчеркнул, что уважает заслуги Маккейна перед США, несмотря на то, что у них были разногласия в вопросах политики и стратегии. Как сообщает kp.ru, флаг над Белым домом будет приспущен до 31 августа в знак скорби по ушедшему из жизни сенатору.

Президент Соединенных Штатов также попросил выступить в Капитолии в день прощания с Джоном Маккейном вице-президента страны Майка Пенса. Кроме того, он лично поручил организовать транспортировку тела усопшего из Аризоны в Вашингтон.