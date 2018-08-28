Советник Авакова заявил о готовности еще одного региона выйти из состава Украины

Киев в скором времени может потерять контроль над еще одним регионом. С таким заявлением выступил политический деятель Илья Кива, занимающий должность советника главы украинского МВД Арсена Авакова.

По мнению Кивы, из состава страны готова выйти Закарпатская область, где проживает венгерская община. Советник Авакова отметил, что Будапешт не скрывает своих притязаний на регион. Если украинские власти не внесут изменений в свой нынешний курс, в обозримом будущем в Закарпатье пройдет референдум, на который будет вынесен вопрос о присоединении к Венгрии, процитировал Илью Киву канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, который спровоцировал отделение Крыма, жители которого приняли решение о вхождении полуострова в состав России. Спустя некоторое время после этого события о своей независимости от Киева заявили Донецк и Луганск.