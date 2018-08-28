Сегодня утром стало известно, что американский лидер Дональд Трамп отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР. Согласно последней информации, это произошло из-за "агрессивного письма".

Послание якобы передал заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. Текст письма, как сообщает kp.ru, был выдержан в агрессивном стиле, однако данных о его содержании нет.

Ранее Дональд Трамп попросил американского госсекретаря отказаться от поездки на территорию Северной Кореи. По мнению президента США, в процессе денуклеаризации Корейского полуострова в последнее время не был зафиксирован достаточный прогресс.