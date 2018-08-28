Визит Помпео в Пхеньян отменен из-за "агрессивного письма" из КНДР
28 августа 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром стало известно, что американский лидер Дональд Трамп отменил визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР. Согласно последней информации, это произошло из-за "агрессивного письма".
Послание якобы передал заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. Текст письма, как сообщает kp.ru, был выдержан в агрессивном стиле, однако данных о его содержании нет.
Ранее Дональд Трамп попросил американского госсекретаря отказаться от поездки на территорию Северной Кореи. По мнению президента США, в процессе денуклеаризации Корейского полуострова в последнее время не был зафиксирован достаточный прогресс.
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