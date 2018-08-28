В ДНР назвали вероятную причину возникшего в Донбассе конфликта ВСУ и правосеков

В армии самопровозглашенной ДНР назвали вероятную причину конфликта между Вооруженными силами Украины, выполняющими боевые задачи в Донбассе, и добровольческими батальонами, в том числе сформированными из членов запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор». По данному вопросу высказался командир спецназа «Витязь» Роман Корниенко.

По мнению ополченца, которым он поделился с российским журналистом Семеном Пеговым, украинские военные начали «давить» нацбаты потому, что у них «проснулась гордость офицеров». Корниенко добавил, что с ВСУ, в отличие от ультраправых боевиков, можно вести цивилизованный диалог. Командир пообещал, что после победы защитников Донбасса над Украиной представителям регулярной армии будут сохранены жизни за их достойное поведение на передовой.

Некоторое время назад в Донбассе вспыхнули вооруженные столкновения между частями ВСУ и националистическими батальонами. В ДНР эти стычки объяснили отказом добровольческих соединений выполнить приказ армейского командования, предписавшего им покинуть зону конфликта.