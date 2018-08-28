Президент Украины Петр Порошенко нагрубил журналисту, который задал ему "неудобные вопросы" о предвыборных обещаниях. Представитель СМИ Иван Казора сообщил, что политик выхватил у него из рук микрофон.

Журналист напомнил Порошенко, что тот обещал выделить средства на реконструкцию Соборной площади в Николаеве из личного благотворительного фонда. Кроме того, глава Украины также собирался направить деньги на ремонт городского Центрального стадиона и улучшение дорог, проходящих через Николаев.

Казора утверждает, что Порошенко зажал в руке микрофон и произнес фразу "ты выйдешь, я тебе расскажу", передает портал "Экономика сегодня".