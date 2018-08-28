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Лавров: Россия даст прагматичный ответ на новые американские санкции
28 августа 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что реакция Москвы на новые санкции Вашингтона, связанные с делом об отравлении Скрипалей, будут основаны на принципе взаимности.
Лавров подчеркнул, что РФ будет действовать прагматично и спокойно. Министр отметил, что с Россией не имеет смысла разговаривать при помощи ультиматумов, поскольку это является бесперспективной политикой.
В интервью словацкому изданию "Правда" Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона по прежнему открыта для выстраивания нормальных отношений с Соединенными Штатами Америки, основанных на взаимном уважении и учете интересов обеих стран.
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