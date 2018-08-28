Эксперт рассказал, почему США теряют мировое господство
28 августа 2018, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис объяснил, почему Америка постепенно теряет мировое господство. По словам военного, ключевой угрозой для вооруженных сил страны являются отнюдь не Россия и Китай.
Дэвис убежден, что основной проблемой американских войск является недостаточное развитие технологий, а также чрезмерно активное использование армии.
Экс-подполковник в издании National Interest уточнил, что если внезапно кто-то захочет уничтожить разведывательные и навигационные спутники США при помощи космических вооружений, Вашингтон будет не в силах противостоять. Дэниэл Дэвис считает, что американскому руководству следовало бы сконцентрироваться на потенциальных масштабных сражениях, а не тратить силы на локальные войны.
Военный убежден, что США следует срочно провести реформу своей политики и свернуть мелкие операции по всему миру, чтобы сберечь армию.
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