Эксперт рассказал, почему США теряют мировое господство

Бывший подполковник армии США Дэниэл Дэвис объяснил, почему Америка постепенно теряет мировое господство. По словам военного, ключевой угрозой для вооруженных сил страны являются отнюдь не Россия и Китай.

Дэвис убежден, что основной проблемой американских войск является недостаточное развитие технологий, а также чрезмерно активное использование армии.

Экс-подполковник в издании National Interest уточнил, что если внезапно кто-то захочет уничтожить разведывательные и навигационные спутники США при помощи космических вооружений, Вашингтон будет не в силах противостоять. Дэниэл Дэвис считает, что американскому руководству следовало бы сконцентрироваться на потенциальных масштабных сражениях, а не тратить силы на локальные войны.

Военный убежден, что США следует срочно провести реформу своей политики и свернуть мелкие операции по всему миру, чтобы сберечь армию.