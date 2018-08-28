Американский эсминец "Карни" покинул акваторию Черного моря
28 августа 2018, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
В минувший понедельник, 27 августа, американский эсминец "Карни" покинул акваторию Черного моря. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром в шестом флоте Соединенных Штатов Америки.
В сообщении подчеркивается, что ракетный эскадренный миноносец Арли Берк "Карни" ушел из Черного моря после успешного проведения ряда операций по обеспечению безопасности на воде, в которых также принимали активное участие союзники и партнеры США.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на командующего "Карни" Тайсона Юнга, команда эсминца совершила успешный визит в акваторию Черного моря и ждет нового посещения данного региона.
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