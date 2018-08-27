Москалькова вновь призвала Киев обменять задержанных рыбаков
27 августа 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с призывом к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой к содействию в вопросе обмена украинских и российских рыбаков.
Российская сторона выразила готовность обменять украинских рыбаков с судна ЯМК-0041, задержанных 4 мая близ мыса Тарханкут за незаконный вылов камбалы в исключительной экономической зоне России, на российских моряков с судна «Норд», задержанных 25 марта в нейтральных водах Азовского моря.
«С момента задержания неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с предложением содействовать осуществлению процедуры обмена. Направляю ей очередное письмо и надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям», - заявила Татьяна Москалькова.
«У меня сложилось такое впечатление, что судьба украинских моряков, находящихся сейчас в Крыму, и их крайне плачевное материальное состояние не волнует ни власти сопредельного государства, ни собственника судна», - заявила, в свою очередь, омбудсмен по защите прав человека в Крыму Людмила Лубина, посещавшая капитана украинского судна дважды с момента задержания.
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес