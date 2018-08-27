Москалькова вновь призвала Киев обменять задержанных рыбаков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с призывом к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой к содействию в вопросе обмена украинских и российских рыбаков.

Российская сторона выразила готовность обменять украинских рыбаков с судна ЯМК-0041, задержанных 4 мая близ мыса Тарханкут за незаконный вылов камбалы в исключительной экономической зоне России, на российских моряков с судна «Норд», задержанных 25 марта в нейтральных водах Азовского моря.

«С момента задержания неоднократно обращалась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с предложением содействовать осуществлению процедуры обмена. Направляю ей очередное письмо и надеюсь достучаться до сердец тех, кто может принять решение и сделать так, чтобы российские и украинские рыбаки вернулись на родину к своим семьям», - заявила Татьяна Москалькова.

«У меня сложилось такое впечатление, что судьба украинских моряков, находящихся сейчас в Крыму, и их крайне плачевное материальное состояние не волнует ни власти сопредельного государства, ни собственника судна», - заявила, в свою очередь, омбудсмен по защите прав человека в Крыму Людмила Лубина, посещавшая капитана украинского судна дважды с момента задержания.