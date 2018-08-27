В Чехии на берегу Эльбы обнажились "голодные камни"
27 августа 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
В чешском городе Дечин на берегу Эльбы в результате обмеления реки обнаружились новые «голодные камни» - надписи на прибрежных скалах. Они становятся видны, лишь когда уровень воды в реке падает до критически низких отметок.
Надписи на прибрежных скалах, обнаруженных в городе Дечин на берегу Эльбы, обмелевшей из-за засухи, датируются XVII веком. На камнях написано «Если увидишь меня, плачь» и прочие надписи в апокалиптическом духе.
В Средневековье такие настроения были более чем понятны – засуха, приводившая к обмелению рек, грозила смертью не только сельскому хозяйству, но и самому населению. Поэтому подобные надписи, обнажавшиеся на берегах рек, когда уровень воды в них падал до критически низких отметок, предупреждали о наступлении трудных времен, наводя ужас на крестьян и горожан.
«Голодные камни» в Эльбе показывались на поверхность в 1842, 1876, 1918 и в нынешнем году. Сейчас выше уровня воды находятся более десяти таких камней, сообщает РИА Новости.
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