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Россия заставит США уважать себя, заявил Рябков
27 августа 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
В конце концов Москва заставит США уважать Россию и считаться с ее мнением, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя очередной пакет антироссийских санкций.
«Сейчас в Америке полностью доминирует высокомерие силы. Это абсолютная убежденность в собственной исключительности, в том, что США – это отдельная, стоящая над всеми общность благословенных Богом людей, структур, политиков, чего угодно. Но мы будем словом и делом доказывать обратное. В конце концов, мы заставим их уважать себя и считаться с нашим мнением», - заявил замглавы российского внешнедипломатического ведомства.
Сергей Рябков также отметил, что Америка все еще находится в плену иллюзий, что Россию можно «как-то свернуть в бараний рог». Но действительность не является таковой. Абсолютное уважение норм международного права, взаимный баланс и учет интересов друг друга – вот единственный приемлемый вариант отношений с Россией, подчеркнул российский дипломат.
Ранее в Кремле сообщили, что ответные меры на очередные антироссийские санкции со стороны США Россия будет предпринимать, исходя из собственных интересов, сообщает Lenta.ru.
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