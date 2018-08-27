//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Экс-участник группы «Ленинград» рассказал подробности нового романа Шнурова
- Пугачева сфотографировалась с поклонницей и произвела фурор
- На кого оставит Лера Кудрявцева новорожденную дочь
- Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал похож на голливудскую звезду
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Украинский футуролог предсказал Киеву печальное будущее
27 августа 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский футуролог Алексей Толкачев выступил с предсказанием, что в самое ближайшее время государство под названием Украина может прекратить свое существование и исчезнуть с карты мира.
Если украинские власти продолжат наступать на одни и те же грабли и раз за разом повторять собственные прошлые ошибки, то не пройдет и трех десятилетий, как государство под названием Украина исчезнет с политической карты мира, прекратив свое существование, считает Алексей Толкачев.
«Если наши следующие 27 лет будут линейным продолжением предыдущих 27 лет, если мы будем развиваться такими темпами, как развивались до сих пор, то я боюсь, что Украины на карте не будет вообще. Нам надо перестать латать старое и начать строить совсем новое. Тогда мы начнем строить Украину будущего», - высказался футуролог.
Алексей Толкачев пояснил, что Украина сможет сохраниться как государство в том случае, если начнет развивать альтернативную энергетику, создавать новые поколения транспортных средств, а также задумается над тем, чтобы обеспечить безусловный основной доход своим гражданам, сообщают «Свободные новости».
Александр Новиков о судьбе геев в Ханты-Мансийске и прощании с Собчак
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России
//Новости Гнездо.ру
//Армия
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Появились новые подробности о найденных рукописях Виктора Цоя
//В мире
//Новости партнеров
//Политика
Рябков: Смерть сенатора Маккейна не снизит ненависть США к РФ
//Общество
//Армия
//В мире
МИД ФРГ: Европа нуждается в «добрососедских» отношениях с РФ
//В мире
На севере Крыма произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества
//В мире
Женщина купила квартиру в Минске с арсеналом оружия в подвале
//Новости СМИ2
//Культура
//В мире
//В мире
Турчинов назвал размер оборонного бюджета Украины на 2019 год
Впервые за 140 лет москвичей ожидает затяжное лето, сообщают синоптики
//Новости Redtram
//В мире
Посольство РФ в США прокомментировало новые антироссийские санкции
//Криминал
Заключенные напали на сотрудников колониии в Волгоградской области
//В мире
СМИ: Мексика и США достигли предварительного соглашения о пересмотре NAFTA
//Общество
В Волгограде прооперировали женщину, для которой сын искал лекарство
//Общество
Невыученный урок сенатора Дж. Маккейна
//В мире
Во время Европейского форума глава МИД Австрии потеряла сознание
//В мире
Эксперт объяснил обвинения Украины в адрес России модой на русофобию
//В мире
МИД Латвии: «Северный поток-2» противоречит принципам Энергетического союза
Эксперты сообщили, насколько подорожает бензин в следующем году
//Здоровье
//В мире
Украина подсчитала убытки в случае отказа РФ от транзита газа
//В мире
Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции США против России
//В мире
В Китае прошли новые испытания первого собственного авианосца
//Спорт
Черчесов не взял в сборную на матч с Турцией Акинфеева и Смолова
//Политика
Путин: программа расселения аварийного жилья будет продолжена