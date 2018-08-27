Украинский футуролог предсказал Киеву печальное будущее

Украинский футуролог Алексей Толкачев выступил с предсказанием, что в самое ближайшее время государство под названием Украина может прекратить свое существование и исчезнуть с карты мира.

Если украинские власти продолжат наступать на одни и те же грабли и раз за разом повторять собственные прошлые ошибки, то не пройдет и трех десятилетий, как государство под названием Украина исчезнет с политической карты мира, прекратив свое существование, считает Алексей Толкачев.

«Если наши следующие 27 лет будут линейным продолжением предыдущих 27 лет, если мы будем развиваться такими темпами, как развивались до сих пор, то я боюсь, что Украины на карте не будет вообще. Нам надо перестать латать старое и начать строить совсем новое. Тогда мы начнем строить Украину будущего», - высказался футуролог.

Алексей Толкачев пояснил, что Украина сможет сохраниться как государство в том случае, если начнет развивать альтернативную энергетику, создавать новые поколения транспортных средств, а также задумается над тем, чтобы обеспечить безусловный основной доход своим гражданам, сообщают «Свободные новости».