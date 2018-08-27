МИД ФРГ: Европа нуждается в «добрососедских» отношениях с РФ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европейский союз нуждается в доверительных отношениях с Российской Федерацией в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что некоторые страны Евросоюза имеют иную точку зрения по этому вопросу.

«Мне кажется важным, чтобы мы развивали культуру общих согласованных действий в восточной политике» — сообщил дипломат. По его мнению, Евросоюз «нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях» с Москвой в интересах собственной же безопасности.

При этом Хайко Маас подчеркнул, что все подходы к отношениям с Российской Федерацией нужно учитывать в «новой европейской восточной политике», сообщают РИА Новости.