Порошенко: Мы не допустим федерализации Украины

В понедельник, 27 августа, украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что не допустит перехода страны от унитарного государственного устройства к федеративному. Об этом он заявил в своём микроблоге в Twitter.

«Мы не допустим никакой федерализации в ключевых элементах функционирования государства», - сообщил Порошенко. По его мнению, программа децентрализации дает «огромные права местным общинам и сокращает расстояние между человеком и властью».

Как сообщают РИА Новости, киевская власть считает неприемлемой идею федерализации, считая, что это приведёт к расколу Украины. В 2015 году Верховная Рада в первом чтении одобрила конституционные изменения в части децентрализации власти, подразумевающая передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Но из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное решение по этому вопросу откладывается на неопределённый срок.