Британский рок-музыкант Роджер Уотерс попал в базу данных «Миротворца»
27 августа 2018, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
Всемирно известный британский музыкант Роджер Уотерс, являющийся одним из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».
Ранее Роджер Уотерс дал интервью российской газете «Известия». В ходе беседы музыкант, в частности, выразил свое мнение по вопросу о статусе Крыма. Уотерс высказался в том духе, что Россия имеет все права на Крым и Севастополь, и это подтверждается множеством договоров и других документов.
Деятели украинского «Миротворца» усмотрели в высказываниях британского рок-музыканта «антиукраинскую пропаганду, покушение на территориальную целостность Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма». Все это стало основанием для внесения имени Роджера Уотерса в базу данных скандально известного сайта, сообщает RT.
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