Женщина купила квартиру в Минске с арсеналом оружия в подвале
27 августа 2018, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из домов Минска женщина приобрела квартиру, в которой нашла боеприпасы. Она решила провести уборку в подвале и в результате обнаружила более 100 патронов и 2 гранаты.
По информации Sputnik Беларусь, правоохранительные органы проводят проверку в подвале многоквартирного дома. На месте работают следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы.
Боеприпасы изъяли, а жильцов дома эвакуировали. Стало известно, что обнаруженные гранаты являются учебными.
Как сообщают РИА Новости, в Белоруссии это уже не первый подобный случай. Во время ремонта в квартире житель Бреста нашел арсенал патронов.
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