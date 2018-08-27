В сети раскритиковали внешний вид Климкина во время выступления в Авдеевке

Пользователи социальных сетей раскритиковали внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который выступил с речью в Авдеевке. Глава МИД Украины был в подвернутых джинсах.

«Когда ты глава МИД Украины и надел на работу джинсы жены. Но они оказались слишком длинными и ты выкручивался как мог», - едко прокомментировал фотографию выступающего в Авдеевке Павла Климкина один из пользователей фейсбука.

«Что за барыги: мятый костюм на президенте, подвернутые джинсы на министре иностранных дел. Позорище!», - поддержали его другие комментаторы.

Пользователи не только вспомнили, но и нашли фотографию украинского президента Петра Порошенко в помятом костюме, и сравнили внешний вид двух ведущих политических деятелей Украины. «Климкин весь в шефа!», - резюмировали они.