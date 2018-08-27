Лукашенко назвал свой единственный страх

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал различные публикации в СМИ об «ужасах для Лукашенко» и назвал свой единственный настоящий страх в интервью на белорусском телеканале.

Александр Григорьевич сообщил в интервью, что ознакомился с предоставленным ему обзором различных публикаций в средствах массовой информации, касающихся «страхов и ужасов для белорусского президента». И указал, что ничего из этих публикаций не является правдой. Настоящий страх у президента Белоруссии всего один.

«Мне уже ничего не страшно. Я прошел через многие страхи. Но есть один страх, если его можно так назвать. Это – экономика. Если будет у нас нормально развиваться экономика – никаких страхов для белорусов быть не может. Если будут более-менее нормально жить наши люди, ну хотя бы как сейчас, то никаких других страхов не существует», - заявил белорусский лидер.

Национальный статистический комитет Белоруссии подсчитал, что на июль текущего года средняя зарплата по стране составила 973 рубля 80 копеек. Это примерно 31760 рублей или 473 доллара, сообщает Lenta.ru.