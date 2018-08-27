Турчинов назвал размер оборонного бюджета Украины на 2019 год

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов провел совещание по вопросам формирования оборонного бюджета страны на следующий, 2019 год.

По прогнозам украинского правительства, ВВП страны в следующем году составит 3,946 млрд гривен (около 141,2 млрд долларов). Исходя из этого прогноза, «финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд гривен (более 7 млрд долларов)», - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что реализация социальных гарантий военнослужащих является одной из приоритетных задач оборонного бюджета. «Повышение их денежного обеспечения необходимо для сохранения профессионального ядра ВСУ, Нацгвардии и других силовых структур Украины», - заявил Турчинов.

Также, по его словам, средства оборонного бюджета в следующем году будут направлены на разработку и закупку современного вооружения, техники и боеприпасов, усиление авиации и ПВО, реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности и тому подобное, сообщает RT.