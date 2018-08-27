Посольство РФ в США прокомментировало новые антироссийские санкции

Российское посольство в Соединённых Штатах прокомментировало новые санкции Америки. По их мнению, Вашингтон принимает решения «без попыток разобраться» и игнорирует вести диалог с Российской Федерацией.

«Политэлиты словно не замечают, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач – совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов», - сообщает дипмиссия у себя на странице в Facebook.

При этом посольство подчеркнуло, что российская сторона не примет «недружественные санкционные шаги» Вашингтона. Оно также отметило, что никто не застрахован от грубого давления Соединённых Штатов. «Выстоять могут не все. Россия может», - сообщает источник.

Напомним, что сегодня вступили новые антироссийские санкции. Причиной введения стали обвинения в применении химического оружия в отношении семьи Скрипалей.