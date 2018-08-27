СМИ: Мексика и США достигли предварительного соглашения о пересмотре NAFTA

В понедельник, 27 августа, американская газета The New York Times сообщила, что Соединённые Штаты и Мексика достигли предварительного соглашения о пересмотре ключевых положений NAFTA.

По информации источника, договорённость двух государств теперь представлена на одобрение Канады, третьего участника соглашения.

После появление этой информации в прессе глава Белого дома Дональд Трамп на своей официальной страничке в Twitter прокомментировал это событие. «Большое соглашение выглядит хорошо с Мексикой!» - заявил американский лидер.

NAFTA - соглашение о свободной торговле между Канадой, Америкой и Мексикой. Соглашение НАФТА было подписано 17 декабря 1992 году и вступило в силу 1 января 1994 года. . Оно заменило Канадско-американское соглашение о свободной торговле.