Во время Европейского форума глава МИД Австрии потеряла сознание

Во время Европейского форума, который проходил в городе Альпбах, глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль потеряла сознание. Об этом сообщает информационное агентство Kronen Zeitung.

По информации источника, глава ведомства днем почувствовала недомогание. По словам очевидцев, некоторое время дипломат пребывала без сознания. Ей оказали необходимую медицинскую помощь, после чего Карин Кнайсль направилась в свой гостиничный номер.

Напомним, что 18 августа президент Российской Федерации Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и ее избранника, австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадебном торжестве российский лидер провел всего один час, а затем улетел в Германию на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.