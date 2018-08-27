Эксперт объяснил обвинения Украины в адрес России модой на русофобию

Политолог Иван Мезюхо объяснил обвинения России в провоцировании бунтов на Украине, недавно прозвучавшие из уст экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, украинской модой на русофобию.

«Сергей Гайдук откровенно врет, утверждая о причастности России к социальным волнениям на Украине. Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние украинские дела. Думаю, Гайдук пытается заявить о себе в украинском медийном пространстве. Хочет таким образом напомнить о своей персоне. Очень модно сейчас на Украине быть русофобом», - заявил Иван Мезюхо.

Что же касается жалоб украинской стороны на то, что украинские порты в Азовском море бездействуют, а корабли простаивают в Керченском проливе, из-за чего Украина терпит убытки, политолог видит причину такого положения вещей в действиях украинских властей по отношению к России.

«На Украине сейчас сложное социально-экономическое положение. В убыточном состоянии украинских портов в Азовском море виновна сама украинская власть. Пока украинские чиновники продолжают претворять в жизнь различного рода антироссийские решения, о сотрудничестве между Москвой и Киевом в акватории Азовского моря говорить не приходится», - приводит мнение политолога RT.