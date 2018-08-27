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МИД Латвии: «Северный поток-2» противоречит принципам Энергетического союза
27 августа 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что «Северный поток-2» может стать камнем преткновения в отношениях Соединённых Штатов и стран Европы. По его мнению, данный проект может усилить зависимость от одного доминирующего поставщика и пути доставки. Он также сообщил, что «Северный поток-2» противоречит принципам Энергетического союза.
Глава ведомства добавил, что необходимо диверсифицировать источники энергии и развивать внутренний рынок ЕС. Напомним, что ранее Латвия не раз выражала возражения против строительства трубопровода.
«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Запуск проекта ожидается до конца 2019 года, передаёт ТАСС.
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