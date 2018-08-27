В США четыре парашютиста погибли при крушении самолета

Четверо человек погибли в авиакатастрофе, произошедшей на востоке штата Джорджия близ города Свайнсборо. В их числе - американский военный инструктор, выходец из Белоруссии.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News. На борту находилось 5 человек. Единственный выживший с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Среди погибших - сержант парашютного отряда Golden Knights Армии США Александр Бахритцевич, находившийся не при исполнении служебных обязанностей.

Самолет упал на летное поле аэродрома. По факту крушения начато расследование. В настоящее время устанавливаются причины падения воздушного судна.