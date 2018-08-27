Киевский политик отыскал единственное «лекарство» от продолжения распада Украины

От дальнейшего распада Украину спасет только преобразование ее государственного устройства. С таким заявлением в разговоре с представителями средств массовой информации выступил киевский политик Виктор Медведчук.

Согласно точке зрения собеседника журналистов, в его стране необходимо провести федерализацию. Последнюю Медведчук назвал «единственным лекарством», которое позволит предотвратить распад Украины.

В 2015 году парламент бывшей советской республики одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий децентрализацию власти, напоминает сайт «Русская весна». На данный момент дальнейшая судьба документа остается неясной.

На востоке Украины с весны 2014-го продолжается вооруженный конфликт между армией страны и ополченцами Донбасса. Ранее в понедельник сообщалось, что в интернете появились сведения о ликвидации снайперами непризнанных ДНР и ЛНР киевских силовиков в зоне боевых действий.