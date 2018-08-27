Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США как часть политики по размыванию контроля за нераспространением химического оружия.

«Воспринимаем решение Вашингтона не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями. В том числе, в области запрещения химического оружия. В отличие от США, Россия остается приверженной своим обязательствам. Российский военно-химический потенциал нами полностью уничтожен. Его уничтожение было соответствующим образом верифицировано, в том числе, американскими специалистами», - заявила Мария Захарова, комментируя введение очередных антироссийских санкций США, вступивших в силу сегодня.

Сегодня, 27 августа, вступил в силу первый пакет очередных санкций США в отношении России, связанный с недоказанными обвинениями в применении российской стороной химического оружия, сообщает РИА Новости.