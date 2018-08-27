Украина подсчитала убытки в случае отказа РФ от транзита газа

По мнению украинских экономистов, в случае отказа Москвы от транзита газа через Украину потери Киева составят более 3 процентов ВВП. По их словам, эта сумма эквивалентна тому, сколько власти Украины расходуют на армию в данный момент.

Эксперты добавили, что в таком случае Украине будет нанесён финансовый ущерб. «Это больше, чем Россия теряет из-за всех санкций, которые были введены против нее», — приводит слова украинского экономиста РИА Новости.

Напомним, что Киев перестал покупать «голубое топливо» из России 3 года назад. Однако при этом Украина закачивала в хранилища газ, приобретенный по реверсу в Европе.