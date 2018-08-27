Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции США против России
27 августа 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Россия будет вырабатывать ответные меры на новые экономические санкции со стороны США, исходя из собственных интересов. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сегодня на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, выработаны ли с российской стороны ответные меры на недружественные действия США в отношении России, сообщает РИА Новости.
«Нет. Пока мы должны понять, в чем реально будут выражаться эти новые меры. Каких действий в интересах Российской Федерации потребуют эти новые рестрикции. Президент России неоднократно заявлял, что на фоне подобных недружественных шагов он будет делать то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны», - заявил Дмитрий Песков.
Первый пакет новых санкций США в отношении РФ, связанный с так называемым «делом Скрипаля», вступил в силу сегодня, 27 августа. Он включает запрет на оказание внешней помощи России, запрет на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
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